Schüler in gefährlichen Schrottbussen unterwegs

Mit dem Projekt B.u.s. - " Beruhigt unterwegs sein" - bietet die Kölner Polizei einen kostenlosen Check für Schul-Reisebusse vor Fahrtantritt. Geprüft werden die Fahrzeugtechnik und auch die Busfahrer.

142 Mal wurden die Beamten im vergangenen Jahr gerufen. In etwa zehn Prozent der Fälle seien die vorgefundenen Mängel so erheblich gewesen, dass die betroffenen Busse erstmal aus dem Verkehr gezogen wurden, so die Kölner Polizei.