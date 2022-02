Reisebus aus Beckum in Bayern verunglückt

40 Menschen sollen in dem Bus gesessen haben, als er auf einer Bundesstraße in der Nähe von Inzell eine Böschung hinabstürzte. Zahlreiche Rettungskräfte kümmern sich derzeit um Verletzte. Auch drei Hubschrauber sind im Einsatz.

Verletzte eingeklemmt

Verletzte seien laut Medienberichten teilweise eingeklemmt und müssten mit Unterstützung der Feuerwehr befreit werden. Eine genaue Anzahl der Verletzten ist noch nicht bekannt. Die verletzten Personen werden in umliegende Krankenhäuser gebracht und dort versorgt.

Noch gibt es keine offizielle Bestätigung, woher der Reisebus kommt. Laut einer Nachrichtenagentur soll der Bus einem Unternehmen in Beckum in NRW gehören. Auch gibt es noch keine Angaben, ob Reisende aus Nordrhein-Westfalen in dem Bus gesessen haben.

Über dieses Thema berichtet am Samstag, 26.02.2022, auch die "Aktuelle Stunde" im WDR Fernsehen.