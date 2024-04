Wuppertal will Geothermie nutzen: „Haben Potenzial erkannt“

Die Ergebnisse basieren auf einer Analyse der Wuppertaler Stadtwerke ( WSW ) zusammen mit der Fraunhofer-Einrichtung für Energieinfrastruktur und Geothermie. Die Forscher simulierten anhand von Bodendaten die Gegebenheiten im Untergrund. Im Norden Wuppertals liegen demnach in 2000 Metern Tiefe Gesteinsschichten, die für Geothermie interessant sind. Dabei handelt es sich um Kalkschichten, die bereits vor 500 Millionen Jahren entstanden und unterirdische Wasserreservoire führen können.

Durch eine Bohrung soll das zwischen 60 und 80 Grad Celsius heiße Wasser an die Oberfläche geholt werden. Dort gibt das Wasser die Wärme aus der Erde in einer Kraftwerksanlage ab. Das kühle Wasser wird anschließend durch eine zweite Bohrung wieder zurück in den Boden geleitet, wo es sich wieder erwärmt. So entsteht ein natürlicher Wärmekreislauf.

Großes Potenzial für Erdwärme aus der Tiefe

"Wir haben das Potenzial der Tiefengeothermie im nördlichen Wuppertaler Stadtgebiet erkannt" , sagt Dominik Pröpper gegenüber dem WDR . Er ist bei den WSW für die Geothermie verantwortlich. Die so erzeugte Wärme wolle er dann ins Wuppertaler Fernwärmenetz einspeisen. Fossile Energieträger wie Kohle oder Gas wollen die WSW so ersetzen. Dafür soll in Wuppertal auch ein Geothermiekraftwerk entstehen.

"Bis die erste Megawattstunde Wärme fließt, wird es wohl noch zehn Jahre dauern" , schätzt Pröpper. Denn die Simulationen des Fraunhofer-Instituts müssten nun in der Praxis überprüft werden. "Das machen wir mit sogenannten Rüttelfahrzeugen, um herauszufinden, wo genau die Kalkschichten verlaufen" , sagt der WSW -Mann. Zudem soll es eine Probebohrung in einigen hundert Metern Tiefe geben. Die Genehmigungen für diese Überprüfungen laufen bereits. Ob das Projektes letztendlich umgesetzt wird, ist allerdings noch nicht beschlossen: Im Herbst wollen die WSW final entscheiden, wie und ob das Vorhaben durchgeführt wird.

Denn das Risiko ist groß: "Ob wir überhaupt auf Wasser treffen, ist die größte Unsicherheit bei einer Bohrung" , so Pröpper. Deswegen brauche es die umfangreiche Erforschung im Wuppertaler Norden, bevor dann wirklich tief gebohrt wird. Auch die Kosten sind hoch: Mit 20 Millionen Euro für solch eine Tiefenbohrung kalkulieren die WSW . Stand heute.

Zu Erdstößen soll es in Wuppertal nicht kommen

Dafür sollen bekannte Risiken der Geothermie wie Erdstöße in Wuppertal nicht vorkommen, ist sich Pröpper sicher. Er verweist auf die enge Begleitung der Bergbehörde bei den Bohrungen. Wenn die Rüttelfahrzeuge durch Wuppertal rollen, fielen auch nicht gleich die Tassen aus den Schränken. "Die Leute werden vorher informiert, wenn solche Untersuchungen bei ihnen in der Straße stattfinden" , versprechen die WSW .

Denn die Tiefengeothermie ist in Nordrhein-Westfalen Neuland und große Hoffnung zugleich. Bis 2045 will die Landesregierung 20 Prozent des Wärmebedarfs aus der Erde decken. Klimaneutral und ganzjährig verfügbar.

Die Technischen Betriebe Velbert ( TBV ) im Kreis Mettmann nutzen Geothermie bereits seit mehr als zehn Jahren. Mit Erdwärme beheizen sie im Winter ihr Gebäude. Allerdings haben sie dafür nur rund 150 Meter tief gebohrt. Oberflächennahe Geothermie, heißt das. Das Wasser wird dabei nicht aus der Erde angezapft, sondern per Leitungen durch den Boden geschleust. Mehr als 30 bis 40 Grad sind so allerdings nicht drin. Dennoch hat sich die Anlage mehr als rentiert, sagt Swetlana Kebsch von den TBV . Nicht zuletzt wegen gestiegener Preise für fossile Energien wie Kohle oder Gas.