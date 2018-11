Hohe Strafen für Raubüberfall auf Rentner in Haan

Der vorsitzende Richter am Wuppertaler Landgericht sah es am Donnerstag (22.11.2018) so: "Der Fall ist einzigartig; so etwas ist uns noch nicht untergekommen - das Martyrium, das das Opfer erleiden musste." Dementsprechend fielen die Urteile aus: elf Jahre und sechs Monate für den Hauptangeklagten - und für die drei anderen, zwei Männer und eine Frau, Haftstrafen von zwei Jahren und neun Monaten bis zu sieben Jahren und sechs Monaten.

Die Tat war unglaublich brutal

Der damals 82-jährige Rentner wurde Ende Mai 2017 in seinem Haus in Haan bei Düsseldorf überfallen und gefesselt. Stundenlang schlugen und traten die Täter auf ihn ein. Schließlich zogen sie ihn halbnackt auf die Terrasse seines Hauses, übergossen ihn mit Benzin und zündeten das Haus an. Sie drohten, ihr Opfer umzubringen, sagte der Mann später aus.

Es gibt noch weitere Verdächtige

Ein fünfter mutmaßlicher Mittäter ist ein damaliger Mitarbeiter der Stadt Haan, der das Haus des Opfers durch seine Arbeit kannte. Gegen ihn wird nicht weiter verhandelt, da das Urteil, das ihn in einem aktuellen Prozess in Hagen erwarten könnte, die Mittäterschaft in Haan eher geringfügig erscheinen lässt - so die Staatsanwaltschaft.

Vor wenigen Tagen wurde ein sechster Verdächtiger festgenommen. In seiner Wohnung fanden die Ermittler unter anderem diverse Waffen. Während des Prozesses hatten sich Hinweise auf ihn als möglichen Mittäter ergeben. Laut Aussagen der übrigen Angeklagten war er an dem Überfall maßgeblich beteiligt gewesen. Als er am letzen Prozesstag dann vor Gericht erschien, konnten ihn die anderen Angeklagten ganz plötzlich nicht mehr zweifelsfrei identifizieren. Deshalb musste die Staatsanwaltschaft ihn aus der Untersuchungshaft wieder entlassen.