Wuppertaler Stadthalle muss saniert werden: Nasen der Figuren fallen ab

Eingenetzte Skulpturen, die auf den Türmen der Historischen Stadthalle in Wuppertal sitzen, sind vielleicht dem ein oder anderen Besucher schon aufgefallen. Aktuell lässt sich beobachten, wie Arbeiter mit einem großen Kran zu den eingehüllten Figuren hochfahren, um sie zusätzlich mit einer Gerüstkonstruktion zu sichern.

Grund dafür sind neue Sicherungsmaßnahmen, die nach einem neuen Gutachten durchgeführt werden müssen. Bisher hatten die Netze gereicht, allerdings besteht die Gefahr, dass sich größere Teile an den Figuren lösen könnten, die von den Netzen nicht mehr gehalten werden können.

125 Jahre Sandstein-Fassade

Eine Figur auf dem Dach der Stadthalle die bereits ihre Nase verloren hat.

Dass Sandstein nach beinahe 125 Jahren - so alt wird die Stadthalle 2025 - anfängt zu bröckeln, sei normal, erklärt Stadthallen-Geschäftsführerin Silke Asbeck. Dennoch sei es überraschend gewesen, als am am 18 August das Ergebnis eines neuen Gutachtens vorlag. Diagnose: " Die Figuren sind so marode, dass sofortige Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt werden müssen ", erzählt Asbeck. Umgehend wurde der Bereich um die Stadthalle an den entsprechenden Stellen gesperrt.

Nach Beendigung der Arbeiten an den Figuren sollen die Absperrungen dann wieder verschwinden. Durch die Sicherungsmaßnahmen sind zwei Eingänge derzeit gesperrt. Für die Besucher der Stadthalle hat Asbeck aber auch eine gute Nachricht: " Zum jetzigen Zeitpunkt ist uns nicht bekannt, dass wir Schließzeiten der Stadthalle haben, so dass eben alle Veranstaltungen so stattfinden können wie geplant ". Dann sollen auch die gesperrten Eingänge wieder zugänglich sein.

Obwohl bereits 2017 festgestellt wurde, dass die Stadthalle eine Sanierung benötigt, sind große Baumaßnahmen ausgeblieben. Immer neuere Gutachten über neue Beschädigungen verzögern den Baubeginn.

Bröckeln der Stadthalle keine Überraschung

Für den Beigeordneten der Stadt Wuppertal, Matthias Nocke ist es " in der Tat keine Überraschung das Sandstein bröckelt. Das ist auch bekannt. Seit 2017 steht fest, dass die Fassade der Stadthalle restauriert und saniert werden muss. Seit 2018 gibt es einen Durchführungsbeschluss und kurz darauf sind die ersten Skulpturen auch eingenetzt worden, um bröselnde Teile abzufangen ".

Eigentlich hätte die große Sanierung in diesem Jahr starten sollen. Ein neues Gutachten des Gebäudemanagments zeigte aber, dass eine erneute Befahrung der Fassade gezeigt habe, dass die Schädigung des Sandsteins unvorhergesehenerweise in einem Maße vorangeschritten ist, das eine neue Schadenskartierung und eine neue Planung erfolgen müssten, so Nocke. Der Veranstaltungs- und der allgemeine Geschäftsbetrieb sollen weiterhin stattfinden können. Dennoch mahnt der Beigeordente, dass " jetzt schlicht voran gemacht werden muss ".

Den Grund für die Verzögerung der Sanierungsarbeiten sieht Nocke aber nicht nur bei der Halbwertszeit von Sandstein und der neuerlichen Verschlechterung des Zustandes der Stadthallen-Fassade und den Kosten: " Es liegt schlicht daran, dass das Gebäudemanagement strukturell unterbesetzt ist, dass die Bedarfe so goß sind, dass sie kaum sauber abgearbeitet werden können ".

20 Millionen Euro für die Sanierung

Sorgen machen der Stadt die Baukosten. Andreas Balder ist Teamleiteiter beim Gebäudemanagment der Stadt Wuppertal und berichtet, wie sich die Kosten mit der Zeit entwickelt haben: " Wir sind ursprünglich in den Dimensionen von fünf bis sechs Millionen Euro gewesen. Jetzt auch aufgrund der Preissteigerungen der letzten Jahre, ohne das wir das mit letzter Sicherheit sagen können, weil wir am Anfang dieser Planung sind, sind wir eher so bei 20 Millionen ".

Die Planung und Durchführung der Sanierung soll, nach Wunsch der Stadt und des Gebäudemanagements, möglichts nicht-invasiv ablaufen. Die Historische Stadthalle soll weiter geöffnet bleiben, auch wenn die großen Sanierungsarbeiten beginnen.