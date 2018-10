Der Prozess um einen Doppelmord an einem Wuppertaler Unternehmer-Ehepaar verzögert sich. Die Verteidiger haben am Dienstag (30.10.2018) einen Befangenheitsantrag gegen das Landgericht gestellt. Eigentlich sollten am Nachmittag die Plädoyers gehalten werden.

Kammer lehnt Beweisanträge ab

Die Kammer hatte zuvor eine Reihe von Beweisanträgen der Verteidigung abgelehnt. Das stieß bei den Verteidigern auf Empörung. Die Kammer handele wohl im Zweifel gegen den Angeklagten und wolle sich von seinen Ansichten nicht mehr abbringen lassen, behaupteten die Verteidiger. Die Ablehnung der Anträge sei willkürlich; die Richter seien voreingenommen, erklärte die Verteidigung.

Enkel auf der Anklagebank

Das Gericht will am Nachmittag bekanntgeben, wie es weitergeht. Als mutmaßlicher Doppelmörder sitzt der 26-jährige Enkel der Mordopfer auf der Anklagebank. Nach Ansicht der Ermittler hatte er befürchtet, dass seine vermögenden Großeltern die üppigen Geldzuwendungen an ihn stoppten. Er bestreitet die Tat. Mitangeklagt ist ein Freund und Geschäftspartner des Enkels, der sich bis jetzt noch nicht geäußert hat. Beide sollen die 91 und 88 Jahre alten Eheleute und Kunst-Mäzene in deren Villa niedergeschlagen und erdrosselt haben. Ihnen droht lebenslange Haft.