Anwohner protestieren in Wuppertal gegen Ausbau der L419

In Wuppertal-Ronsdorf haben Anwohner am Wochenende gegen den Ausbau der L419 demonstriert. Die Landesregierung plant einen Autobahn-ähnlichen Ausbau der Landesstraße. Fast 120 Meter breit soll die neue Stadtautobahn ausgerechnet im Waldgebiet werden. Dafür müssten hektarweise Bäume gefällt werden. Ein extra dafür gegründetes Bündnis will die Erweiterung der L419 verhindern.

"Bündnis gegen den Ausbau der L419" zeigt Verlauf der geplanten Straße

Die Idee stammt vom Ronsdorfer Verschönerungs-Verein und wird vom NABU -Wuppertal unterstützt: Farbige Pfähle, die sie in den Boden gerammt haben, zeigen, wieviele Bäume und Flächen für den autobahnähnlichen Ausbau wegfallen sollen. Etwa 50 ehrenamtliche Helfer hatten sich dafür an der L419 in Ronsdorf getroffen.

"Menschen, die hier vorbei kommen, aber auch unsere ehrenamtlichen Helfer sind erstaunt, wieviele Bäume dann weg müssten. Manche Bäume sind hier über 100 Jahre alt - bis da etwas ähnliches nachwächst, das erleben wir nicht mehr." Roman Müllenschläder vom

"Bündnis gegen den Ausbau der L419"

Bei einem Ausbau würde die viel befahrene Straße nur knapp an einigen Häusern vorbei führen. Teile der Waldfläche und des Parks an den Häusern würden wegfallen. Geplant ist eine sechsspurige Straße, bisher gibt es vier Spuren. Die Ausbaupläne der sogenannten Südtangente stammen noch aus den 1970er Jahren und sind heftig umstritten.

Klage ist eingereicht

Der Wuppertaler Verein hat gegen den Ausbau der Landstraße Klage eingereicht und zudem ein Eilverfahren beantragt. Das soll verhindern, dass Bäume am Rand der Straße schon gefällt werden, bevor endgültig über die Klage entschieden ist.

Der Verein gegen den Ausbau hat Wuppertals Oberbürgermeister Uwe Schneidewind auf seiner Seite. Der OB positioniert sich deutlich gegen die Ratsmehrheit und findet den geplanten Ausbau „ aus der Zeit gefallen “. Er freue sich, dass eine private Klage eingereicht werde und erhoffe sich dadurch ein Umdenken der Landesregierung, die den Ausbau noch stoppen könne.

Wirtschaftsstandort und endlose Staus

Die Stadt Wuppertal selbst wird nicht gegen die Ausbaupläne klagen, so sieht es ein mehrheitlicher Beschluss des Rates gegen die Stimmen von Grünen und Linken vor. CDU und SPD halten die Ausbau-Pläne nach wie vor für zeitgemäß. Es gehe darum, die Infrastruktur in Wuppertal zu verbessern, Staus aufzulösen und damit den Wirtschaftsstandort zu sichern. Außerdem haben die Befürworter einen anderen Aspekt zum Thema Umwelt im Blick: die Staus. " Staus treiben Feinstaub und CO2 -Werte in die Höhe ", lautet ein Argument der Ausbau-Befürworter.

Auch am nächsten Wochenende soll in Wuppertal-Ronsdorf wieder demonstriert werden.

