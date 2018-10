Mit Kind vor S-Bahn gesprungen: Mann muss in die Psychiatrie

Der 24-Jährige muss nach einer versuchten Kindstötung für unbestimmte Zeit in einer Psychiatrie untergebracht werden. Das hat das Landgericht Wuppertal am Donnerstag (25.10.2018) entschieden.

Krankhafte seelische Störung

In der Begründung sprachen die Richter von einer krankhaften seelischen Störung und einer Gemeingefährlichkeit auf unabsehbare Zeit. Er habe sein Handeln nicht steuern können und sei demnach schuldunfähig. Ein Sachverständiger stellte in seinem Gutachten eine ungewöhnlich schlechte Prognose, auch, weil der Mann bislang jede Behandlung verweigern würde. Er war schon vor der Tat wegen verschiedener Delikte polizeilich in Erscheinung getreten.

Kind vor Zug gerissen

Der Mann hatte am 12. April 2018 ein fremdes Kind von seiner Familie losgerissen und ist gemeinsam mit dem Fünfjährigen vor eine einfahrende S-Bahn gesprungen. Der Lokführer leitete sofort eine Notbremsung ein. Dennoch rollte der Zug noch einige Meter über die beiden hinweg. Laut Staatsanwaltschaft war es allein einem glücklichen Zufall und dem Lokführer zu verdanken, dass der Junge nur leichte Verletzungen am Kopf erlitt.

Familie leidet bis heute

Die Familie leidet jedoch bis heute an den seelischen Folgen der Tat, sagten die Richter. Das Kind werde von einem Kinderpsychologen behandelt, danach soll eine Trauma-Behandlung folgen.