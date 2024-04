Die "Pille" für Tauben im Bergischen Land

Auf dem ersten Blick klingt es drastisch: Keine neue Taubenküken und unfruchtbare Eier. Doch das Bergische Veterinäramt will mit dem Medikament die Lebensbedingungen der Vögel verbessern. Es gebe zu viele Stadttauben im Bergischen, heißt es. Dadurch breiten sich Krankheiten unter den Tieren aus. Für die Amtstierärzte ist klar: Es muss weniger Tauben geben, damit die Schwärme ein gesundes Leben führen können.

Futterspots für Tauben sollen geheim bleiben

Im Stadtbild von Wuppertal, Solingen und Remscheid sind die vielen Tauben ein Problem.

Die Fütterung von "Ovistop" ist zunächst ein Test, der neun Monate dauern soll. An jeweils ein bis zwei Standorten in Remscheid, Solingen und Wuppertal wird das Futter seit diesem Monat verteilt. Von freiwilligen Tierschützern, die das Projekt unterstützen und einer Düsseldorfer Firma, die von einer Tierärztin gegründet wurde. Sie bietet das Medikament und den Service allen Städten an, die ein Problem mit zu vielen Tauben haben. Damit die Fütterungen nicht gestört werden, sollen Ort und Zeit geheim bleiben.

Ovistop: Sieht aus wie Mais - aber macht Eier unfruchtbar

Die "Maiskörner" sollen gegen das Taubenproblem helfen.

"Ovistop" sieht aus wie normaler Mais, ist aber mit einem Wirkstoff ummantelt, der die Membran zwischen Eiweiß und Eigelb in den Taubeneiern auflöst , erklärt die Tierärztin. Gefährlich für andere Tiere sei er nicht. Ein Hund müsste 150 Kilogramm davon fressen, eine Katze 30 Kilogramm. Auch das Veterinäramt sieht keine Gefahr für andere Tiere oder Wildvögel. Futterreste müssen entfernt werden, damit sie für andere Tiere nicht erreichbar sind.

Tierschützer haben Bedenken

Doch nicht alle Tierschützer applaudieren. Der Naturschutzorganisation " BUND " fehlen Langzeitstudien zu Nebenwirkungen des Medikaments und der Verein "Fliegen Schönheiten" in Wuppertal fürchtet das künftig nur noch "Ovistop" eingesetzt wird und Taubenhäuser dadurch überflüssig werden. Dort fänden die Tauben, die schon auf der Welt sind, einen sicheren Rückzugsort, versichert der Verein. Und fruchtbare Eier würden gegen Attrappen ausgetauscht, um eine Überpopulation zu verhindern. Laut dem Bergischen Veterinäramt ist in Wuppertal aber bereits ein weiteres Taubenhaus in Planung.

