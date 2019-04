Meschede fragt Bürger zu Windrädern

Zu den Windkraft-Plänen befragt die Stadt zufällig ausgewählte Anwohner, die von ihr Post erhalten. Bis zum 7. Mai können sie den fünfseitigen Fragebogen ausfüllen.

Sie wohnen in einem Umkreis von fünf Kilometern um die mögliche Windkraftfläche bei Bonacker - auch in Dörfen wie Westernbödefeld, die zur Stadt Schmallenberg gehören.

Die Stadt will so erfahren, was die Anlieger von den Windkraftplänen halten. Nach der Auswertung der Fragebögen sollen sie in einem zweiten Schritt mit Fachleuten, Investoren und Umweltverbänden diskutieren.

Erst danach entscheidet der Rat, ob er den Weg für die Windräder frei macht oder nicht.

Nach Angaben der Stadt ist diese Art der Bürgerbeteiligung in NRW bislang einmalig. Die Stadt könnte sie sich auch bei anderen Vorhaben vorstellen.