Zweiter Prozesstag zu Explosion in Ratinger Hochhaus

Im Prozess um die Explosion in einem Hochhaus in Ratingen am 11. Mai dieses Jahres wurden heute weitere Einzelheiten zum Angeklagten bekannt. Dem 57-jährigen Angeklagten wird vorgeworfen, durch eine Explosion neun Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr schwer verletzt zu haben.

Mann lagerte weitere gefüllte Benzinkanister

Hier passierte es: Hochhäuser in Ratingen-West

Am zweiten Prozesstag wurden Bilder eines Brandgutachters gezeigt. Darauf ist zu erkennen, dass der 57-Jährige in einer Art Messie-Wohnung gelebt hat. Im Wohnzimmer waren Nudelpackungen und Konserven aufgetürmt, auf dem Balkon stapelten sich gefüllte Müllsäcke. Im Bad hatte der Mann alle Spiegel und Fenster mit Folien abgehängt, offenbar um sich abzuschotten. In einem Zimmer wurden in einem Schrank fünf weitere gefüllte Benzinkanister gefunden. Das lässt vermuten, dass sich der Mann wohl gezielt auf Angriffe wie den am 11. Mai vorbereitet hat.

Explosion sprengte Wandputz auf den Fluren

Damals waren Polizei und Feuerwehr zu seiner Wohnung in dem Hochhaus gerufen worden, weil dort wegen eines übervollen Briefkastens eine hilflose Person vermutet wurde. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen öffneten Feuerwehrleute die Tür gewaltsam. Der Angeklagte schüttete laut Gutachter mehrere Liter Benzin aus einem Eimer in Richtung Einsatzkräfte und warf dann wohl ein brennendes Kleidungsstück hinterher. Durch die explosionsartige Zündung wurden eine Polizistin, ihr Kollege und sieben Kräfte der Feuerwehr teils lebensgefährlich verletzt.