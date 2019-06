Seit Wochen demonstrieren tausende Schülerinnen und Schüler jeden Freitag friedlich für mehr Klimaschutz. So soll es auch am 21. Juni sein. Da werden mehrere Zehntausend Jugendliche aus 16 Ländern zu einer Demonstration in Aachen erwartet. Einen Tag später soll es eine weitere Demonstration in der Nähe des Braunkohletagebaus Garzweiler geben. Doch im Vorfeld sorgt nun ein Brief der Aachener Polizei für Unruhe.