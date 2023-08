Zeche Ibbenbüren: Zweiter Riesenbohrer startet

Tisa heißt eine riesige Bohrmaschine - 216 Meter lang, 570 Tonnen schwer. Gemeinsam mit einer baugleichen Maschine bohrt sie sich in Ibbenbüren durch das Erdreich. So entsteht ein sieben Kilometer langer Tunnel für das Grubenwasser der alten Zeche.

Ziel: Das Grubenwasser kanalisieren

Unter Tage sammelt sich in der stillgelegten Zeche in Ibbenbüren das Grubenwasser: Millionen Kubikmeter versickertes Regenwasser. Für diese Wassermassen braucht es eine Lösung: "Fünfhundert Jahre Bergbau durchlöchern natürlich die ganze Oberfläche" , erklärt Jürgen Kunz, Leiter der Ruhrkohle AG in Ibbenbüren.

"Wenn man sowas nicht kontrolliert kanalisiert, dann kommt es unkontrolliert, da wo es die Möglichkeit hat." Jürgen Kunz, Leiter Ruhrkohle AG Ibbenbüren

Im Ruhrgebiet und anderen Bergbaugebieten wird das Wasser deshalb unter hohem Energieeinsatz abgepumpt, um Mensch und Umwelt zu schützen - wahrscheinlich für immer. Der Grubenwasserkanal soll in Ibbenbüren eine nachhaltige Lösung schaffen. Das Wasser kann so einfach in die Aar abfließen.

Ruhrkohle AG will Umwelt schonen

Bis Ende 2024 sind die Riesenbohrer dafür im Einsatz. Kosten für das Projekt: mehrere hundert Millionen Euro. Die Dimensionen des Projekts sind auch den Vorstandsvorsitzenden der Ruhrkohle AG Peter Schimpf beeindruckend. Der Grubenwasserkanal ist für ihn vor allem aber ein Paradebeispiel für Nachhaltigkeit und Umweltschutz.

Die Sorgen einiger Bürger, dass mit dem Grubenwasser auch Giftstoffe aus dem Bergbau in die Flüsse gelangt, seien für ihn zwar verständlich, aber unbegründet.

"Ich kann mit gutem Gewissen sagen, dass wir hier alles tun, um die Umwelt und die Menschen nicht zu belasten." Peter Schimpf, Vorstandsvorsitzender Ruhrkohle AG

Der neue Bohrer ist jetzt einsatzbereit.

Dafür baut die Ruhrkohle AG eine Wasseraufbereitungsanlage dort, wo das Grubenwasser in die Aar fließt. "Alles was wir hier tun ist mit Bergbehörde, Umweltministerium etc. abgestimmt" , versichert Schimpf, "Ich sehe da keine Gefahr."

Forderung der Grünen: Kläranlage muss Möglichkeiten ausschöpfen

Auch Silke Wellmeier von den Grünen im Kreis Steinfurt ist nicht grundsätzlich gegen den Grubenwasserkanal: "Das Positive ist: Das Wasser wird deutlich weniger belastet sein als in der Zeit des Bergbaus" , sagt sie. Denn Schadstoffe wie Chloride, Sulfide oder PCB würden deutlich geringer ausfallen.

Bestehende Grenzwerte der Wasserrahmenrichtlinie könnten nach ihren Informationen aber nicht eingehalten werden. "Deshalb fordern wir, dass die Kläranlage, die geplant ist, das technisch mögliche auch umsetzt, um diese Belastung für das Ökosystem so gering wie möglich zu halten" , sagt Wellmeier.

Auch in Zukunft solle die Kläranlage nach allen Möglichkeiten nachgerüstet werden, um die noch immer stark belastete Aar weiter zu schützen.