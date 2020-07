Reiseerlaubnis je nach Fallzahlen

Alle anderen Bundesländer orientieren sich zwar ebenfalls an der 7-Tage-Inzidenz, bewerten das aber lockerer. Solange in einem Kreis die Fallzahlen unter dem Höchstwert liegen, gibt es keine Einschränkungen für Reisende und damit dürfen Menschen aus dem Kreis Warendorf also wieder fast überall hin in Deutschland.