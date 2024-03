Warten auf den Mallorca-Prozess

Immerhin: die beschuldigten acht Kegelbrüder leben seit Sommer 2022 in Freiheit. Sie sind zu Hause bei Freunden und ihren Familien, in Münster und der näheren Umgebung. Aber ob sie, die immer ihre Unschuld beteuerten, bald einen Schlußstrich unter die Vorwürfe ziehen können, ist ungewiss.

Das bestätigt auch der evangelische Pfarrer Holmfried Braun. Er hatte die acht Freunde damals in der Untersuchungshaft betreut und immer wieder nach dem Rechten geschaut. Zwei Monate lang saßen die Kegelbrüder in Haft. Gegen Kautionsgelder in Höhe von einer halben Million Euro kamen sie schließlich frei. „Es gibt überhaupt nichts Neues. Und es ist auch nicht abzusehen, wann das Ermittlungsverfahren offiziell abgeschlossen und ein Prozesstermin verkündet wird. Alle warten. Nichts ist geklärt“ , so Braun.

Auch aus Kreisen der Anwälte gibt es keine Neuigkeiten. „Der Prozess war und ist gepflastert mit vielen Unwägbarkeiten“ , heißt es da. Das Warten gehört offenbar dazu. Jedenfalls gibt es weder einen neuen Ermittlungsansatz, noch Mitteilungen der spanischen Justiz wie es weitergehen könnte. Und wann.

Für die acht Kegelbrüder ist das keine schöne Situation. „Dabei gibt es noch einiges zu regeln, die Kautionsgelder zum Beispiel,“ so Pfarrer Braun. Immerhin wurden 500.000 Euro hinterlegt.

Bei dem Brand im Mai 2022 wurde eine Bar in Strandnähe von Palma de Mallorca in Schutt und Asche gelegt. Die jungen Männer aus Deutschland sollen möglicherweise unachtsam eine Zigarettenkippe auf das Dach der Bar geworfen haben, so dass diese dann Feuer fing, so der Vorwurf der Justiz. Auch angrenzende Gebäude wurden in Mitleidenschaft gezogen. Für dieses Unglück sind die Münsteraner die einzigen Verdächtigen. Beschuldigt wurden sie zum Teil durch Zeugenaussagen. Für die Justiz standen sie als Täter relativ schnell fest.