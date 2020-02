WDR: Wie reagieren Lottomillionäre, wenn sie von ihrem Gewinn erfahren?

Weber: Neben der Freude ist es oft Ungläubigkeit. Viele Gewinner berichten, dass sie buchstäblich ihren Augen nicht trauen. Sie vergleichen ihren Lottoschein immer wieder mit den Gewinnzahlen - im Internet und in der Zeitung. Manche kaufen sich sogar gleich mehrere Tageszeitungen, um sicher zu gehen.

WDR: Verjubeln, anlegen oder spenden - wofür entscheiden sich die Gewinner?