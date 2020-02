Der Gewinner des 90 Millionen Jackpots kommt aus dem Raum Münster. Mit ihr oder ihm gibt es drei weitere Lotto-Neu-Millionäre in NRW. Sie kommen aus Viesen, Wuppertal und Hagen und haben jeweils etwa 1,5 Millionen Euro gewonnen. Soe viele Millionäre aus einer Ziehung: das ist in NRW eine Premiere

WDR: Zwei der vier Gewinner haben anonym getippt. Wie finden sie diese jetzt?

WestLotto: Sie können sich entweder direkt bei Westlotto melden oder in jede Annahmestelle gehen. Diese bekommt übrigens lediglich die Information, dass es einen Zentralgewinn gibt. Dessen Höhe bleibt geheim, die Diskretion ist also gewährleistet.

WDR: Sie sprechen mit jedem Glückspilz persönlich. Knallen dabei die Korken?

WestLotto: Ganz im Gegenteil! Wir führen ein sehr ernstes, nüchternes Gespräch und arbeiten eine Checkliste ab. Wichtige Ratschläge sind:

1. Den Gewinn für mindestens zwei Wochen in einem sehr engen Familien- oder Bekanntenkreis geheim halten.

2. Keine überstürzten Entscheidungen treffen. Den Porsche kaufen oder den Job kündigen kann man später auch noch, wenn man in Ruhe überlegt hat, was man möchte.

3. Fachleute hinzuziehen: Kein Mensch, der plötzlich so viel Geld zur Verfügung hat, kann damit umgehen. Es gibt vieles zu klären, von steuer- und erbrechtlichen Fragen bis hin zur Vermögensverwaltung. Da helfen z. B. Notare und Rechtsanwälte weiter.

WDR: Wie reagieren Lottomillionäre, wenn sie von ihrem Gewinn erfahren?

WestLotto: Neben der Freude ist es oft Ungläubigkeit. Viele Gewinner berichten, dass sie buchstäblich ihren Augen nicht trauen. Sie vergleichen ihren Lottoschein immer wieder mit den Gewinnzahlen - im Internet und in der Zeitung. Manche kaufen sich sogar gleich mehrere Tageszeitungen, um sicher zu gehen.

WDR: Verjubeln, anlegen oder spenden - wofür entscheiden sich die Gewinner?