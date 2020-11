A3: Absturz-Gefahr bei weiteren Teilen der Lärmschutzwand

Auf der A 3 bei Köln-Dellbrück könnten weitere Teile der Lärmschutzwand abstürzen. Offenbar sind bei der Befestigung der Betonplatten nicht zugelassene Metallbügel verwendet worden.

Unzureichende Befestigung der Betonelemente

Bei der Überprüfung der Lärmschutzwand hatte sich herausgestellt, dass in der Nähe der Stelle, an der am vergangenen Freitag ein etwa sechs Tonnen schweres Betonelement abgestürzt war, weitere Metallbügel mit brüchigen Schweißnähten montiert sind. Die Lokalzeit hatte gestern aufgedeckt, dass an der Lärmschutzwand provisorisch angefertigte Metallbügel verwendet wurden.

Der Bruch von Schweißnähten war offenbar Ursache für den Absturz am vergangenen Freitag, bei dem eine 66-jährige Autofahrerin ums Leben gekommen war. Am kommenden Donnerstag sollen die Betonplatten mit den möglicherweise beschädigten Halterungen von der Lärmschutzwand an der A3 entfernt werden.