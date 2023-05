Monteure zerlegen Shell-Raffinerie in Köln

Die Wartung der Raffinerie ist eine Art TÜV für die großen Anlagen. Für den sogenannten "Turnaround setzt Shell Monteure aus ganz Europas ein. Das Risiko, dass bei so vielen Arbeitsschritten etwas schief geht - mit fatalen Folgen - ist groß. Deshalb gelten strenge Sicherheitsvorschriften.

Thorsten Pütz ist Herr über mehr als 1.000 Monteure. Der Tournaround-Manager hat für sie etwa 45.000 einzelne Aufgaben geplant. Das Gelände der Raffinerie in Godorf ist eine Großbaustelle. Von außen ist davon kaum etwas zu sehen. Nur die Flamme der Gasfackel über dem Raffineriegelände ist größer als sonst.

1.000 Monteure zerlegen Shell-Raffinerie Lokalzeit Live. 03:41 Min. WDR Köln.

"Das sind Rest-Gase, die da jetzt verbrannt werden ", sagt Thorsten Pütz dem WDR. " Außerhalb des Turnarounds sieht man auch immer eine kleine Flamme. Wir nennen das Stützflamme. Sollten Gase kommen, werden de sofort entzündet und rückstandslos verbrannt ."

Drei Jahre Planung für die Wartungsarbeiten

Drei Jahre lang hat Thorsten Pütz mit seinem Team den sogenannten Turnaround, also die Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten in der Raffinerie geplant. Nichts ist hier dem Zufall überlassen. Wann hier was auseinandergebaut, gereinigt und wieder zusammengesetzt wird, folgt einen genauen Zeitplan.

Und niemand darf hier einfach so zum Schraubschlüssel greifen. Die Monteure müssen zeigen, dass sie genau wissen, wie beispielsweise eine Rohrleitung installiert wird. " Wir wollen hier hundertprozentige Qualitätskontrolle durchgeführt haben. Denn nur so können wir zu hundert Prozent sicher sein, dass die Anlage dicht bleibt. "

Strenge Sicherheitsregeln - Fehler können tödlich sein

Die Sicherheitsregeln sind strikt: Für jeden Arbeitsschritt gibt es detaillierte Vorschriften. Die muss jeder kennen. Neben Sicherheitskleidung müssen Arbeiter je nach Einsatzort Geräte tragen, die sie vor giftigen oder explosiven Gasen warnen.

Thorsten Pütz ist mit seinem Team ständig in den Anlagen unterwegs, um nachzusehen, ob tatsächlich alles so läuft, wie er es geplant hat. In einer der Anlagen gibt es eine Reihe von Öfen, in denen Rohöl erhitzt wird. Arbeiter müssen sie jetzt warten, die Brenner ausbauen und reinigen.

Nächste große Wartung schon geplant

" Wir haben hier deshalb so genannte Mannloch-Wachen, also Sicherheitsposten, die kontrollieren, wer hier in den Ofen einsteigt. Hier gibt es eine Befahr-Erlaubnis, die für jeden einzelnen Einstieg zu dokumentieren und vorab freizugeben ist ", sagt Pütz. Unfälle, Fehler bei der Montage - das würde die Zeitpläne durcheinanderbringen. Jeder Stopp ist immens teuer. Deshalb lässt Thorsten Pütz ständig überprüfen, ob die Sicherheitsregeln eingehalten werden.

Bis Ende Mai sollen die 45.000 Arbeitsschritte erledigt sein. Thorsten Pütz plant jetzt schon die nächste großangelegte Wartung bei Shell im Kölner Süden.