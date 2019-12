Sie war mitten in Köln, nur wenige Gehminuten vom Dom entfernt: Die Zentrale der Gestapo . Das heutige EL-DE-Haus am Appellhofplatz in der Innenstadt war von 1935 an für zehn Jahre Gestapo -Quartier. Mit Büros, Vernehmungsräumen und Gefängniszellen im Keller – die meisten kaum größer als fünf Quadratmeter.

In dem Gebäude mitten in der Stadt wurden Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter aber auch Widerstandskämpfer inhaftiert – oder sogar hingerichtet. Ihre Leiden sind noch heute auf Wandinschriften in den Zellen zu lesen.

EL-DE steht für den Bauherrn Leopold Dahmen

Der Kölner Geschäftsmann Leopold Dahmen ließ das Haus 1934 bauen. Noch heute ist es nach ihm benannt – EL-DE steht für seine Initialen. Es sollte ein Büro- und Wohnhaus werden. Doch noch im Rohbau beschlagnahmte die Gestapo das Gebäude.