Polizei und Staatsanwaltschaft ermittlen weitere Verdächtige

Polizei und Staatsanwaltschaft in Köln sind weiteren Tatverdächtigen im Missbrauchsfall von Bergisch Gladbach auf der Spur. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass die Ermittlungen in Internetforen und Chatrooms noch zu zahlreichen weiteren Festnahmen führen werden. Allein in Nordrhein-Westfalen sitzen nun 8 Männer in Untersuchungshaft.

Insgesamt ermittelt die Polizei bundesweit gegen etwa 38 Männer eines Pädophilen-Netzwerks. Ausgangspunkt der umfangreichen Ermittlungen war eine Hausdurchsuchung Ende Oktober in Bergisch Gladbach.