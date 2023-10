Philipp Lahm will nachhaltige Fußball-Europameisterschaft 2024

Der Hauptverantwortliche für die Euro 24, Philipp Lahm, tourt schon seit Monaten unentwegt durch die Republik. Nach Köln kommt er am Donnerstag mit der Deutschen Bahn, in Köln fährt er KVB. ,,Geht überraschend gut", sagt der Weltmeister bei einem Pressetermin im Kölner Stadion. Lahm verspürt in der Stadt bereits erste Anzeichen von EM-Fieber. Und das acht Monate vorher. „Wir sind hier in einer feierwütigen Stadt, da merkt man die Vorfreude“, sagt der Weltmeister. Den Termin in Köln hat er angesetzt, weil er über Nachhaltigkeit reden will. Und die sieht so aus.

Ticket gilt für KVB, VRR und VRS

Mit der Eintrittskarte darf man in den jeweiligen Spielorten 36 Stunden lang Busse und Bahnen gratis benutzen. Von morgen sechs Uhr am Spieltag bis zum nächsten Tag 18 Uhr. Am Spielort Köln gilt das nicht nur für die KVB, sondern auch für VRS und VRR. Für die anderen Spielorte in NRW gilt das auch für die jeweiligen Verkehrsverbünde. Theoretisch könne man so durch ganz Nordrheinwestfalen kommen, sagt Oliver Wolff, der Hauptgeschäftsführer Verband Deutscher Verkehrsunternehmen. Bundesweit sollen EM-Besuchende für 29.90 Euro pro Strecke zum Beispiel von Hamburg nach München fahren können.

Auch die KVB-Chefin steuert eine Bahn

Die KVB erwarten einen Ansturm wie damals beim Sommermärchen, der WM 2006. Da waren die Bahnen hochfrequentiert. Das Ziel der KVB: Bis zu 70 Prozent der Stadionbesucher sollen mit Bussen und Bahnen anreisen. 30 Sonderbahnen pro Spiel werden eingesetzt, verspricht Stefanie Haaks, Chefin der KVB. Hört sich leicht an, hat aber Tücken, denn der Krankenstand bei den Kölner Verkehrsbetrieben ist hoch. Täglich fallen Verbindungen aus, weil Personal fehlt. Das Unternehmen hat noch acht Monate Zeit zur Vorbereitung. Klar ist jetzt schon: Es müssen so viele Mitarbeitende wie möglich ran. Jeder in der Verwaltung, der den entsprechenden Führerschein für Bus und Bahn besitzt, könne eingesetzt werden. Auch die Chefin will eine Bahn an den Spieltagen steuern, bringt die Fans also höchstpersönlich zum Spiel. Das ist wohl die Nachhaltigkeit, die der Turnierdirektor meint.

