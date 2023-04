Messerstecherei in Köln - Mann lebensgefährlich verletzt

Nach Angaben der Polizei wurde ein weiterer 42-jähriger Mann durch Schnitte leicht verletzt. Wie viele an der Auseinandersetzung am Freitagnachmittag insgesamt beteiligt waren, ist derzeit noch nicht bekannt.

Hintergrund der Auseinandersetzung unkar

Nach ersten Erkenntnissen sollen zwei Gruppen von Männern vor einem Lokal in der Nähe der bekannten Friesenstraße in Streit geraten sein. Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist noch unklar. Die beiden Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.

Polizei fahndet nach Geflüchteten