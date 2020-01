Die Stadt Köln reduziert ihren Verwaltungsaufwand und vereinfacht schon ab dem Frühjahr das Bezahlen von Strafzetteln: Künftig können "Knöllchen" im Einzelhandel in bar beglichen werden. Überweisung ade! 12.000 Filialen des Einzelhandels sollen bundesweit mitmachen. Darunter finden sich vor allem die großen Ketten wie beispielsweise Rewe, Penny, Rossmann, Real und Toom. Strafzettel und Co. können unabhängig davon, wo die Ordnungswidrigkeit begangen wurde, überall in Deutschland bezahlt werden.

Pilotphase startet im Frühjahr

Das Projekt wurde am Dienstag (21.01.2020) bei der Jahresauftakt-Pressekonferenz von Oberbürgermeisterin Henriette Reker und dem Verwaltungsvorstand der Stadt Köln vorgestellt.

Das System wird zunächst als Pilotbetrieb getestet und kann dann später auch auf andere Verwaltungsbereiche ausgeweitet werden. Nach den Plänen der Stadt könnten künftig so auch Zahlungen von Zwangsvollstreckungen beglichen werden. Auch die Auszahlung von Leistungen des Sozialamtes könnte über den neuen Weg erfolgen.