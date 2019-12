Weitere Festnahme im Missbrauchsfall Bergisch Gladbach

Im Zuge der Ermittlungen zu einem in Nordrhein-Westfalen entdeckten Kindesmissbrauchs-Netzwerk wurde am Mittwoch (11.12.2019) ein weiterer Tatverdächtiger festgenommen. Ein 61-Jähriger aus dem Kreis Wesel sitzt in Untersuchungshaft.

Der Mann sei dringend verdächtig, die Tochter seiner Ex-Frau im Alter von 12 bis 14 Jahren wiederholt sexuell missbraucht zu haben. Die Ermittler waren dem Mann durch die Auswertungen von Chats mit einem weiterem Verdächtigen auf die Spur gekommen. Dieser sitzt seit Oktober in Untersuchungshaft und stammt ebenfalls aus dem Kreis Wesel.