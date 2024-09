Der Mann habe seine Freundin überwacht und ausgebeutet, erklärt die Staatsanwaltschaft. Wegen Zwangsprostitution, Zuhälterei, Körperverletzung und Bedrohung muss sich der 26-Jährige nun vor dem Kölner Landgericht verantworten.

Prostitution in Hotels

Kurz nachdem sich der Angeklagte und die damals 19 Jahre alte Frau im Jahr 2022 in einem Saunaclub in Erkrath kennenlernten, habe sie sich in ihn verliebt, heißt es von der Staatsanwaltschaft.

Laut Angeklagtem arbeiteten die beiden von da an gemeinsam: Sie soll Freier in verschiedenen Hotels in Deutschland empfangen haben, er soll in unmittelbarer Nähe gewesen sein um einzugreifen, wenn es Probleme gab. Ebenfalls soll er neue Freier vermittelt haben.

Einnahmen von bis zu 8.000 Euro pro Woche

Laut Anklage bekam der Mann von den Einnahmen seiner Freundin zunächst einen Anteil von 50 Prozent. Später forderte er der Staatsanwaltschaft zufolge die gesamten Einnahmen. Der Staatsanwalt spricht dabei von 6.000 bis 8.000 Euro pro Woche.

In dieser Phase der Beziehung soll es dann auch Drohungen und schwere körperliche Übergriffe auf die Frau gegeben haben. In Hotels oder Appartements habe der Angeklagte die Frau gewürgt, geschlagen oder getreten. Darauf seien auch Nachbarn aufmerksam geworden und hätten die Polizei gerufen.

Angeklagter gibt körperliche Auseinandersetzungen zu

Weil die Frau sich weigerte, ihr Geld abzugeben und mit dem Mann weiter zu arbeiten, hat der Angeklagte der Frau angeboten, sich für 30.000 Euro freizukaufen. Dazu kam es nicht mehr, weil sie ihn anzeigte.

Der Prozess wird am Kölner Landgericht geführt

Der Angeklagte äußerte sich vor Gericht zu den Vorwürfen. Er gab zu, auch körperliche Auseinandersetzungen mit der Frau gehabt zu haben. Andere von der Staatsanwaltschaft vorgeworfenen Gewalttaten streitet er ab. Außerdem habe die Frau freiwillig angeschafft und freiwillig das Geld abgegeben.

"Sie hatte Angst davor, dass das Bargeld ihr gestohlen wird" , sagte der 26-Jährige vor Gericht. Deshalb habe er ihr Geld verwaltet.

Angeklagter sitzt in anderer Sache in Haft

Eigentlich habe er das Geld vor allem in Kryptowährungen anlegen wollen. Letztendlich hat er es zum größten Teil für sich selbst ausgegeben, so seine Aussage. Die Staatsanwaltschaft beantragte am ersten Prozesstag, eine Rückforderung von 96.000 Euro. Sie geht davon aus, dass der Angeklagte sich diesen Betrag von der Frau genommen hat.

Der Mann sagte in seiner Stellungnahme, dass seine Ex-Freundin bereits mit 16 Jahren mit der Prostitution angefangen habe. Aktuell sitzt er wegen mehrerer Drogendelikte in Strafhaft.