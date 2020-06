Vergleich nach Stadtarchiv-Einsturz: Firmen zahlen 600 Mio. Euro

Es ging dann doch sehr schnell. Nach einigen Reden der Fraktionsvorsitzenden im Kölner Stadtrat fällt das Votum deutlich aus. Mit nur einer Gegenstimme stimmt der Rat einem denkwürdigen Vergleich zu, der nun nicht nur in der Kölner Südstadt einiges verändern wird.

Statt einen langen Schadenersatzprozess zu führen, gibt es nun einen Vergleich, der folgende Punkte enthält: Die Stadt Köln wird von den Baufirmen, der sogenannten Arbeitsgemeinschaft, 600 Millionen Euro bekommen. Die Firmen verpflichten sich, das betroffene U-Bahn-Bauwerk zu vollenden und auch noch einen Raum fertigzustellen, der zu einem Gedenkzentrum gehören soll. Das alles wohlgemerkt auf eigene Kosten.

Henriette Reker war für den Vergleich

Oberbürgermeisterin Henriette Reker hat sich von Anfang an für den Vergleich ausgesprochen.

Und jetzt, nach der Abstimmung ist sie sehr erleichtert. Sie erwartet einen schnellen Fortschritt an der Baustelle. Schon im Vorfeld sagte sie , dass sich Köln keinen weiteren Stillstand leisten dürfe - es solle zügig weitergehen, und das sei auch wichtig für das Selbstbewusstsein der Stadt.

Stadt Köln sprach lange Zeit von 1,3 Milliarden Euro Schaden

Die Stadt hatte in den vergangenen Jahren immer wieder von einer Schadenssumme von etwa 1,2 bis 1,3 Milliarden Euro gesprochen. Darin enthalten sind zum Beispiel die Folgekosten für etliche Bürger, die ihre Wohnung durch den Einsturz verloren haben, aber auch die aufwendige Restaurierung der Archivstücke ist mit eingerechnet. Kölns Stadtdirektor Stephan Keller sagt, dass es sich dabei um eine Maximalforderung handele. In diese Summe seien auch Zinsen eingerechnet worden, die es am Markt schon seit Jahren gar nicht mehr geben würde. Außerdem seien in der Summer auch Restaurierungen für Archivgüter enthalten gewesen, die nicht zwingend restauriert werden müssten. Das sei nun eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Ohne diesen Verlgeich hätte es einen Zivilprozess geben können, der möglicherweise durch alle Instanzen geht und 10 bis15 Jahre in Anspruch nehme. Die Stadt und die Kölner Verkehrsbetriebe wollen am Dienstag in einer Pressekonferenz über der Zukunft der Baustelle am Waidmarkt informieren.

Hintergrundinfo

Am 3. März 2009 stürzte das Kölner Stadtarchiv durch Baufehler ein. Zwei junge Männer starben, eine Frau nahm sich später aus Verzweiflung das Leben.