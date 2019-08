Glyphosat im Grundwasser in Köln besonders hoch

Stadt gibt Entwarnung

Für bedrohlich hält die Stadt Köln den Glyphosat-Wert jedoch nicht. Untersucht hat sie das Grundwasser in der Stadt nicht nur auf dieses, sondern auch auf andere Pflanzenschutzmittel. Fazit: Die Rückstände seien " überschaubar und somit tolerierbar ", heißt es in einer Mitteilung für den städtischen Umweltausschuss.

Trinkwasser nicht gefährdet

Auch Ökotoxikologe Philipp Held gibt Entwarnung: " Die Mengen im Kölner Grundwasser sind erstmal nicht bedenklich ", sagte er dem WDR. Der Wert sei zwar oberhalb des Richtwerts. Eine Dekontaminierung sei aber noch nicht nötig. Schließlich trinke man nicht Grundwasser, sondern Leitungswasser. " Das wird extra aufbereitet. "

Bedrohung für die Umwelt

Gefährlich seien Rückstände von Pflanzenschutzmitteln allerdings für die Umwelt, warnt Held. Denn die Stoffe könnten über Jahrzehnte im Boden bleiben. Dies könne dazu führen, dass auch vor Ort das Wachstum von Pflanzen verändert wird – zum Beispiel dann, wenn die Stoffe in Seen gelangen und dort Organismen schädigen.

Verursacher Deutsche Bahn?

Die Ursache für den erhöhten Glyphosat-Wert in Köln sei " möglicherweise auf die Deutsche Bahn zurückzuführen ", heißt es auf Nachfrage von der Stadt. " Hier sind die weitergehenden Untersuchungen abzuwarten. " Die Bahn setzt Glyphosat ein, um das Schotterbett frei von Wildkräutern zu halten, um so die Sicherheit für die Züge zu gewährleisten.

