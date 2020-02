Frauendemo gegen sexuelle Gewalt

Kurz vor dem Start des Straßenkarnevals haben Frauenverbände am Mittwoch (19.02.2020) vor dem Landgericht für den Schutz vor sexuellen Übergriffen protestiert. Die Kölner „Initiative gegen sexualisierte Gewalt im öffentlichen Raum“ hatte zu der Demo aufgerufen, 30 Frauen versammelten sich vor dem Gebäude.

Verfahren gegen mutmaßlichen Grapscher eingestellt

Hintergrund ist ein Gerichtsverfahren um einen Mann, der einer 28 Jahre alten Kölnerin auf einer Rolltreppe unter den Rock gefasst und seine Hand bis zu ihrem Po bewegt haben soll. In der Verhandlung am 07.02.2020 hatte die zuständige Richterin das Verfahren eingestellt. Kritik gibt es unter anderem daran, dass die Richterin dabei Bezug auf das Datum, den 11.11., genommen hatte.

Eine 28-jährige Kölnerin hatte den Mann angezeigt, weil er ihr an diesem Tag auf einer Rolltreppe an der KVB-Haltestelle Kalk-Post unter den Rock gefasst hätte. Im Verfahren stritt der 42-Jährige das ab: Es sei ein Gedränge gewesen, selbst wenn er die Frau berührt haben sollte, sei das keinesfalls absichtlich gewesen. Als Zeugen nannte der 42-Jährige einen Mann, der in Serbien wohnt.

Richterin: „Es war der 11.11.“

Die Richterin stellte das Verfahren ein – unter anderem aufgrund der Beweislage, weil der Angeklagte nicht vorbestraft war und aus prozessökonomischen Gründen. Für Kritik sorgte vor allem, dass die Richterin im Verfahren auch sagte, „es war der 11.11.“. Frauenverbände beklagen außerdem, dass das mutmaßliche Opfer in der Verhandlung nicht befragt wurde, obwohl es auf dem Flur vor dem Gerichtssaal saß.

Gericht sieht Entscheidung nicht als „Freibrief“

Gerichtssprecherin Caroline Schlösser erklärte auf WDR-Anfrage, die Richterin habe sich bei ihrer Aussage auf die Enge auf der Rolltreppe bezogen. Außerdem heißt es, die Richterin wollte der Geschädigten unter Berücksichtigung der Beweislage nach Aktenlage die Aussage ersparen. Grundsätzlich, erklärt Schlösser, dürfe die Entscheidung keinesfalls als „Freibrief“ interpretiert werden. Ein sexueller Übergriff sei ein strafbares Verhalten, das mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 2 Jahren bewehrt ist – an Karneval und auch an allen anderen Tagen des Jahres.

Frauenverband spricht von Ohrfeige für alle Betroffenen

Die „Initiative gegen sexualisierte Gewalt im öffentlichen Raum“ spricht zu dem Urteil von einer Ohrfeige für alle Betroffenen, die sich mit juristischen Mitteln gegen so wörtlich „Grapscher“ wehren wollen. Die Initiative setzt sich in Köln mit der Kampagne „Edelgard“ für die Sicherheit von Frauen und Mädchen ein. Unter anderem signalisieren Kneipen mit einem Aufkleber der Kampagne, dass sie Hilfe bieten, wenn Frauen sich unterwegs unwohl fühlen und Schutz suchen. Im Karneval sind eigene Beratungsmobile von „Edelgard“ in der Stadt unterwegs. Mit der Demo heute forderte die Initiative, dass Mädchen und Frauen vor jeder Form von sexueller Belästigung geschützt werden müssen.

Stand: 19.02.2020, 15:21