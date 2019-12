Klimaexperten und -aktivisten in NRW sind enttäuscht von den Kompromissen, die am Sonntag (15.12.2019) auf der UN-Klimakonferenz in Madrid beschlossen wurden. Es seien zuwenig konkrete Klimaschutzziele formuliert worden.

Abschlusserklärung hinter Erwartungen

Carla Reemtsma engagiert sich für Fridays for Future in Münster und meint: " Die Ergebnisse der Klimakonferenz sind extrem enttäuschend, weil die Politik damit zeigt, dass sie nicht fähig ist, das existierende Abkommen von Paris, wissenschaftliche Erkenntnisse und die Forderungen der großen Klimaproteste in Taten umzusetzen."

Ähnlich geht es Rixa Schwarz von der Bonner Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch. " Der Klimagipfel ist deutlich hinter unseren Erwartungen zurück geblieben ," sagt sie. Die Klimaexpertin hat zwei Wochen an der Konferenz in Madrid teilgenommen.

Keine Verpflichtung bei Klimazielen einzelner Staaten