Verschenkbude auf Herner Wertstoffhof eröffnet

"Bömskes" gibt es an der wohl jüngsten Bude im Pott nicht. Dafür aber jede Menge Spiele, Geschirr und sogar Fahrräder. Ein Mädchen stellt ein Buch in eins der Metallregale und packt ein anderes in ihren Jutebeutel. Alles in der Holzhütte ist kostenlos.

"So eine Verschenkbude war schon lange überfällig", sagt Martin Sieland. Er arbeitet an der Kasse des Herner Wertstoffhofs. "Die Leute haben schon oft nach sowas gefragt. Die bringen teilweise echt gute Sachen mit und die landen dann auf dem Sperrmüll. Das muss doch nicht sein."

Regale in der Verschenkbude in Herne

Die Holzhütte sieht ein wenig aus wie ein Gartenhäuschen zwischen Containern und Sperrmüll. Draußen vor der Tür gibt es einen Unterstand, wo die Hernerinnen und Herner Fahrräder oder Kinderwagen abstellen können. Auf hat die Bude immer zu den Öffnungszeiten des Wertstoffhofs.

"Krempel oder Ramsch soll nicht in die Bude, sondern nur preloved Sachen. Also Dinge, die man vorher toll fand, die jetzt aber nicht mehr zur Einrichtung passen oder womit die Kinder nicht mehr spielen", erklärt Barbara Nickel von der Entsorgung Herne.

Bücher im Regal der Verschenkbude

Kleidung, Elektrogeräte oder Möbel können nicht abgegeben werden. Barbara Nickel ist sich sicher, dass die Verschenkbude ein Selbstläufer wird. "Da steckt Herzenswärme drin, es ist nachhaltig und natürlich auch ein Stück Pottkultur."

