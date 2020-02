Prostituierte stören Pendler in Marl

Auf einem Pendlerparkplatz in Marl an der A52 sorgen Prostituierte für Ärger. Schon seit Jahren bieten sie dort in Wohnwagen ihre Dienste an. Erst waren es nur zwei Wohnwagen, jetzt sind es schon acht. Manchmal auch noch mehr. Am Donnerstagnachmittag (06.02.2020) hat der Stadtrat beschlossen, nach Lösungen zu suchen.

Parken oder Sex?

Denn viele Pendler mögen den eigentlich ja für sie gedachten Parkplatz gar nicht mehr anfahren, berichtet CDU -Ratsherr Peter Gesser. Frauen haben Angst. Männer befürchten, von Bekannten beobachtet und in ein falsches Licht gerückt zu werden.

Parkplätze blockiert

Außerdem fehlen auch die Parkplätze. Mindestens zwanzig Pendlerparkplätze werden durch die Wohnwagen blockiert, schätzt die Stadtverwaltung. Und auch für die Prostituierten und die Freier sei der Parkplatz nicht optimal. Die hygienische Situation sei unzumutbar.

Die Stadt Marl will nun gemeinsam mit Straßen.NRW eine Lösung finden. Dabei soll verhindert werden, dass das Problem nur an eine andere Stelle verlagert wird.

Video starten, abbrechen mit Escape Streetworkerinnen unterwegs auf dem Straßenstrich. Lokalzeit OWL. . 04:58 Min. . Verfügbar bis 20.12.2020. WDR. Von Thomas Wöstmann.

Stand: 07.02.2020, 08:11