Sexualisierte Gewalt: Erstmals will Betroffener katholische Kirche verklagen

Stand: 25.02.2022, 07:03 Uhr

Wilfried Fesselmann will als Betroffener sexualisierter Gewalt die katholische Kirche in Deutschland auf Schadensersatz verklagen. So etwas gab es bis jetzt noch nie.

Von Carmen Krafft