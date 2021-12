Hafen-Sperrung Gelsenkirchen: Firmen improvisieren

Markus Schneider, Prokurist des Hafen-Anrainers Avangard in Gelsenkirchen, atmet auf. Selbst wenn die Sperrung des Hafens am Rhein-Herne-Kanal sich bis Anfang Februar hinziehen sollte, ist die Anlieferung von Gerste und Weizen per Lkw jetzt gesichert. Tagelang hat er diese alternative Logistik organisiert.

Frachter legen beim Nachbarn an

Umwege: Getreide wird auf Lkw geladen

Gerade kommt der Prokurist der weltweit agierenden Mälzerei Avangard aus dem Ortstermin mit der Stadt und Anrainern, darunter der Eigentümer der beschädigten Brücke, die Firma BP . "Mitte Januar kann BP damit beginnen, die Brücke so zu stabilisieren, dass unsere Frachter wieder passieren können." So lange legen die Schiffe mit Getreide bei einer Nachbar-Firma an.

Verankerung im Hafenboden

Die Firma Transtank stabilisiert die Brücke

Einer seiner Lieferanten hatte mit seinem Frachtschiff die Versorgungsbrücke gerammt. Die Durchfahrt unter der Rohrbrücke wurde wegen Einsturzgefahr gesperrt. Trotz der Feiertage wurde sofort mit dem Bau von Stützmasten begonnen. "Jetzt muss diese Konstruktion durch im Boden verankerte Pfeiler geschützt werden", so ein BP Sprecher.

Kein Rohbenzol aus Holland

Auf der anderen Seite des Hafenbeckens arbeitet das Chemie-Unternehmen Arsol ebenfalls fieberhaft an alternativen Lieferwegen. Weltweit wird Rohbenzol über den Hafen Rotterdam per Schiff nach Gelsenkirchen geliefert. "Jetzt mussten wir Bunkerschiffe mieten, damit der Rohstoff zwischengelagert werden kann" , so Geschäftsführer Michael Fonck.

Wasserstoff-Pipeline gesperrt

Im Hafen wird Benzol raffiniert

Die Veredelung von Rohbenzol ist logistisch knifflig, weil Kokereien als Lieferant ihr Nebenprodukt Rohbenzol ständig loswerden müssen. "Zum Glück sind unsere Tanklager hier voll, wir können also weiter produzieren" , so Michael Fonck. Dabei lag die komplette Produktion zehn Tage still, weil eine Pipeline mit Wasserstoff auf der beschädigten Rohrbrücke gesperrt war.

Kampfmittelbeseitigung im Einsatz

Ob spätestens Anfang Februar Rohbenzol und Getreide wieder per Frachtschiff angeliefert werden können, dürfte auch davon abhängen, wie schnell die Kampfmittelbeseitigung den Boden des Hafenbeckens sondiert hat - und für die neuen Verankerungen freigibt. BP will die Rohrbrücke möglichst zügig neu bauen.

Anrainer helfen sich

Bei allem Ärger hat die Hafensperrung in Gelsenkirchen auch eine gute Seite. Anrainer wie die Mälzerei Avangard und die Mühle Rüning sind näher zusammengerückt. Mit dem alten Kran der Firma wird jetzt die Ladung der Mälzerei gelöscht. "Wir wissen, wie das ist, wenn keine Lieferung ankommt", sagt Kirsten Dissen von Rüning. "Da muss man einfach helfen."

Stand: 29.12.2021, 17:22