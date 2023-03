Gefährlich: Wieder Gullydeckel in Essen geklaut

Stand: 17.03.2023, 15:18 Uhr

Immer wieder klauen Unbekannte in Essen Gullydeckel. Allein am vergangenen Wochenende sind in den südlichen Stadtteilen 25 Deckel verschwunden. Die offenen Schächte sind für Radfahrende und Fußgängerinnen und Fußgänger gefährlich.