Emmerich: Bausteine für barrierefreien Zugang

Maren Schröder-Arntzen hat im Rahmen ihrer Ausbildung für ihr Abschlussprojekt drei Rampen aus Kunststoffbausteinen gebaut, zusammen mit gehandicapten Bewohnern einer Hausgemeinschaft der Lebenshilfe Unterer Niederrhein.

Die Auszubildende in einem Pflegeberuf weiß von Berufs wegen, wie es ist, auf solche Rampen angewiesen zu sein. " Das Projekt heißt stufenlos in Emmerich, denn der barrierefreie Zugang durch solche Rampen ermöglicht nicht nur Rollstuhlfahrern ein besseres Leben ", so die Auszubildende. " Auch Menschen mit Kinderwagen, Rollatoren oder jene, die unter einer Sehbehinderung leiden, profitieren von den Rampen ."

Rampen zur Überbrückung von Schwellen

Emmerich: Rampen aus Bausteinen

Viele kleine, unscheinbare Barrieren in Form von Schwellen, Stufen und Bordsteinen existieren in den Städten. Diese stellen für Rollstuhlfahrer vor allem vor Läden, Cafés oder Arztpraxen unüberwindbare Hindernisse dar.

Die Überbrückung, vor allem mit einem e-Rollstuhl, der bereits ein Eigengewicht von 200 kg aufweisen kann, undenkbar. Die Rampen aus Bausteinen wiegen rund fünfzehn Kilo und können flexibel genutzt werden. " Zusammen mit der örtlichen Wirtschaftsförderung wurden die Geschäfte ausgesucht. Ich war vorher da und habe die Stufen ausgemessen, die Rampen gebaut und dann vor Ort angepasst ", so Maren Schröder-Arntzen.

Emmerich soll bunter werden

Projektteilnehmer haben 39 Kilogramm verbaut

" Unser Bürgermeister sagt, dass Emmerich bunter werden soll. Was ist bunter als Bausteine ", so Maren Schröder-Arntzen zu ihrem Engagement. Das Projekt kommt so gut in der Stadt an, dass Maren Schröder-Arntzen aus der Emmericher Geschäftswelt Anfragen bekommen hat, weitere Rampen. Jetzt sucht sie Bauhelfer und Spender für Bausteine, um die Wünsche bedienen zu können.

Geschäfte, die so eine Rampe haben möchten oder die Baupläne benötigen, können sich bei den Initiatoren melden. Spenden von Bausteinen werden dringend benötigt. Die Initiatoren sind unter der 02822/2674 zu erreichen.