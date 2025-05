Widerstand gegen "Volksgemeinschaft Niederrhein" wächst in Krefeld

Unauffällig wirkt das zweistöckige Haus in der Krefelder Straße in Hüls. Unten ein Geschäft, darüber Wohnungen. Hier sollen Mitglieder der "Volksgemeinschaft" wohnen, bürgerlich harmlos im Auftreten. Doch Menschen mit Migrationshintergrund, die dort wohnen, haben andere Erfahrungen gemacht. Die Rede ist von Belästigungen, Schüssen aus Schreckschusswaffen und lauter Rechtsrock-Musik mit fremdenfeindlichen Texten. Das bestätigt auch die Polizei.

Die Strategie: das Dorfleben unterwandern

Die Botschaft der Bewohner in Krefeld-Hüls: "Kein Quartier für Rassismus"

Dabei verfolgen die Neonazis eine ganz bestimmte Strategie: "Wir haben festgestellt, dass manche Mitglieder versucht haben, in Vereinen aufgenommen zu werden" , berichtet Ortsvorsteher Thorsten Hansen von den Grünen. "Einer hat dann mit seiner Meinung nicht hinter'm Berg halten können und ist wieder rausgeflogen." Thorsten Hansen hat Organisationen und Vereine im Stadtteil angeschrieben und sie auf das Problem aufmerksam gemacht.

Kopf der "Volksgemeinschaft Niederrhein" ist langjähriger Neonazi

Die "Volksgemeinschaft Niederrhein“ ist 2017 in Kamp-Lintfort entstanden. Im Stadtteil Hoerstgen besitzt deren Kopf Kevin G. - laut Verfassungsschutz ein "langjähriger Neonazi“ - ein Haus mit großem Grundstück. 2020 hieß es im Bericht des Verfassungsschutzes außerdem, die "Volksgemeinschaft" knüpfe an die Ideologie im Dritten Reich an.

Kevin G. leugnet auf Social-Media-Plattformen zwar seine politische Einstellung, veröffentlichte aber am Geburtstag Adolf Hitlers ein Facebook-Video, in dem er seine Mitstreiter mit "Heil Euch!" begrüßt. In seinem Autokennzeichen kommen die Zahlen 18 und 88 vor - Nazicodes für den Führer des Dritten Reichs.

Nachbarn wehren sich gegen Übergriffe

Sylvia und Armin Joos wohnen ebenfalls in Kamp-Lintfort-Hoerstgen, sie sind Nachbarn. Seit Kevin G. auf das Nachbargrundstück gezogen ist, sei ihr zuvor ruhiges Leben zur Hölle geworden: Eine nachgemachte abgeschnittene Hand, eine kaputte Wohnzimmerscheibe, Nazi-Kritzeleien auf der Straße direkt vor ihrer Haustür.

Sylvia Joos kämpft zusammen mit ihrem Mann seit Jahren gegen Neonazis

Sylvia und Armin Joos wehren sich, haben bereits mehrfach Anzeige erstattet. Aber ein Täter konnte nie identifiziert werden. "Aber wir gehen hier nicht weg" , sagen sie. "Wir dürfen uns solchen Personen nicht beugen!“ .

Das sehen auch die meisten Menschen in Krefeld-Hüls so. Bei einer Demonstration am 17. Mai waren über 1.000 Teilnehmende zum Marktplatz gekommen – ein Zeichen gegen Fremdenhass und für Solidarität mit den Menschen, die unter den Übergriffen der Neonazis zu leiden haben.

Unsere Quellen:



Verfassungsschutzbericht NRW

Polizei Krefeld

Thorsten Hansen

Familie Joos

