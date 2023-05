Ermittlungen wegen versuchter Tötung in Flüchtlingsunterkunft

Ein Mann aus Eritrea wird verdächtigt, in der Flüchtlingsunterkunft in Meerbusch einen weiteren Mann aus Eritrea mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Das 29-jährige Opfer sei nach einer Notoperation mittlerweile außer Lebensgefahr, sagte am Montag ein Sprecher der Polizei Neuss. Das Motiv für die Tat ist nach Angaben der Polizei noch nicht bekannt.

Der ebenfalls 29-jährige Tatverdächtige sei laut dem Neusser Polizeisprecher noch auf der Flucht. Man ermittele wegen eines versuchten Tötungsdelikts, teilte die Polizei mit.

Über dieses Thema berichtet der WDR auch in der Lokalzeit Rhein/Ruhr auf WDR 2 am 08.05.2023 um 09:31 Uhr.