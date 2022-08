Neusser Kirmes: Schausteller sagen kurzfristig ab

Der Neusser Kirmesarchitekt Ralf Weyers bekommt seit Tagen Absagen. So kurzfristig wie noch nie, sagt er. Rund 300 Schausteller wollten ursprünglich kommen. Bisher hätten 40 von ihnen ihre Teilnahme an der Kirmes zurückgezogen - weil sie zu wenig Personal hätten und weil die Energiekosten so stark gestiegen seien. Ein Stadtsprecher sagt, es gebe zudem einige Fahrgeschäfte, die wegen Corona aufgegeben hätten.

Absagen vor allem von "Fressständen"

Vor allem Betreiber von Gastroständen haben laut Weyers das Handtuch geworfen. Allein am Mittwoch habe er drei weitere Absagen erhalten, sagt der Kirmesbauer. Früher musste ein Imbisswagen 20 Euro für eine Gasflasche bezahlen, heute ist es das Vierfache. Das könne sich nicht jeder leisten.

Weyers kann aber trotzdem aus dem Vollen schöpfen: In Neuss wollen so viele Bewerber ihre Buden und Karussells aufbauen, dass es noch eine lange Liste mit Bewerbern gibt, die nach Neuss kommen wollen. So konnte nur eine der zehn Absagen nicht kompensiert worden, sagt Weyers.

Neusser Absagen sind keine Ausnahme

Die Neusser Kirmes ist kein Einzelfall. Auch auf der Cranger Kirmes in Herne hatte es zuletzt zahlreiche Schausteller-Absagen gegeben.

Das Problem will Weyers bei der so genannten Volksfestreferententagung am Sonntag in Neuss zur Sprache bringen. Dann treffen sich Vertreter der 24 größten Volksfest-Veranstalter.

Die Neusser Kirmes wird am Freitag um 17.00 Uhr eröffnet und begleitet das Bürgerschützenfest, das erstmals nach zwei Jahren Pause wieder stattfindet.