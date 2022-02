Absage oder "gerade jetzt"? Diskussion um Rosenmontagszug in Monheim

Die Zugteilnehmer wollen mit dem Festhalten am Rosenmontagszug ein starkes Zeichen setzen, heißt es. Wie genau das aussehen soll, wird derzeit noch abgestimmt, sagen die Organisatoren von der Großen Monheimer Karnevalsgesellschaft (Gromoka). Den Rosenmontagszug als Fest der Gemeinschaft und des Zusammenhalts abzusagen, sei in diesen Zeiten das falsche Signal.

Rosenmontagszug wichtiger denn je - so Monheims Bürgermeister

Bürgermeister Daniel Zimmermann ist ebenfalls ein absoluter Verfechter der Idee, den Rosenmontagszug (28.02.2022) ziehen zu lassen. " Weil er ein Zeichen für Frieden, Freiheit und Vielfalt ist und damit die Werte, die die russische Regierung gerade vor aller Welt mit Füßen tritt." Zimmermann sieht im Karneval ein wichtiges Kulturgut. Gerade jetzt benötige die Welt mehr denn je die kritischen Wagen von Wagenbauer Jacques Tilly im Düsseldorfer Rosenmontagszug - der jedoch wegen Corona auf Mai verschoben wurde.

Kritiker schämen sich für die Stadt Monheim

Für Kritiker die falsche Entscheidung. So fordert die CDU , den Zug abzusagen. Markus Gronauer, Vorsitzender der CDU Monheim, sagt dazu: " Es wäre für eine große Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt absolut unerträglich, würde Monheim nun einfach wie geplant den Straßenkarneval feiern! Wir müssten uns schämen für unsere Stadt!" Gronauer ergänzt: " Andere Städte wie Köln haben da einen besseren Weg gewählt. " Dort soll es stattdessen eine Friedensdemo in der Innenstadt geben.

Auch in den sozialen Medien diskutieren die Monheimerinnen und Monheimer kontrovers darüber, ob Karneval feiern in diesen Zeiten richtig oder falsch ist. "Als Aktivistin, die 20 Jahre aktiv Karneval gemacht hat, kann ich das nicht nachvollziehen", schreibt beispielsweise eine Userin in einer Monheimer Facebook-Gruppe.

Monheimer Zug startet um 11.11 Uhr

Der reduzierte Zug mit mehreren Dutzend Wagen und Zuggruppen aus Monheim und dem Umland soll am Montag (28.02.2022) ab 11.11 Uhr am Rheinufer entlang ziehen. Das diesjährige Motto lautet "Su muß et sinn, mer dunt all met". Am kompletten Zugwegrand gelten 2G und Maskenpflicht. Nachmittags wird dann in der Altstadt - coronakonform - ein Bühnenprogramm geboten.

Monheim wählt bewusst einen anderen Weg

Die Stadt Monheim am Rhein versucht als eine der wenigen Städte in NRW, möglichst viele Karneval-Veranstaltungen trotz Corona und jetzt auch Ukraine-Krise durchzuführen. So gab es Altweiber zwar keinen Rathaussturm, dafür überreichte Bürgermeister Daniel Zimmermann den Rathausschlüssel "friedlich" den Karnevalisten vor der Tür.

Monheims Bürgermeister Daniel Zimmermann will den Rosenmontagszug trotz Ukraine-Krise nicht absagen

Eine Absage der Altweiver-Traditionsveranstaltung kam für den Politiker nicht in Frage: " Es gibt viele Dinge im Moment, die die Seelen belasten, das ist mit Sicherheit immer noch die Pandemie, das ist der Russland-Ukraine-Konflikt. Andererseits, wenn man immer alles ausfallen lassen würde, dann dürfte man auch nicht mehr Weihnachten oder Geburtstage feiern. Ich denke, der Karneval hat auch eine politische Funktion."

2021 gab es Drive In-Karnevalsangebot

Im vergangenen Jahr veranstaltete Monheim zu Karneval bereits coronabedingt ein alternatives Karnevalsprogramm - einen Drive-In-Sitzungskarneval. Mehrere Hundert verkleidete Karnevalisten konnten so in ihrem Auto daran teilnehmen. Und auch in diesem Jahr wollen sich die Monheimer Jecken ihren Karneval nicht nehmen lassen.

Über dieses Thema berichten wir am 25.02.2022 in der Lokalzeit aus Düsseldorf.