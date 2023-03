Kleingärtner in Düsseldorf betrogen - Unbekannte manipulieren Abrechnungen

Die Vorsitzende des Kleingartenvereins Eller-Lierenfeld ( KGV ), Ute Ast, sitzt im Vereinsheim und sortiert stapelweise Abrechnungen. Was ihr und ihrem Verein passiert ist, klingt absurd. Die Jahresabrechnungen sind zwar schon im Februar per Post verschickt worden, kamen aber offenbar manipuliert bei den Mitgliedern des Vereins an.

Schaden vermutlich bei knapp 50.000 Euro

Ast erzählt, was sie bislang sicher weiß: "Die Kontonummer unten wurde verändert, so dass unsere nicht mehr darauf stand. Viele unserer Pächter, ich befürchte sogar die Mehrzahl, werden auf diese fingierten Konten gezahlt haben und sind somit betrogen worden" . Die Zahlungsfrist für die Abrechnungen ist schon lange abgelaufen. Trotzdem fehlen bisher über 100 Überweisungen.

Die Vorsitzende Ute Ast geht von einem Schaden von 40.000 bis 50.000 Euro aus.

Knapp 500 Euro muss jedes Mitglied im Schnitt pro Jahr zahlen. Die Vorsitzende geht davon aus, dass bis zu 50.000 Euro auf den falschen fingierten Konten gelandet sein könnten.

Manipulation wirft Rätsel auf

Wie die Änderung der Abrechnungen abgelaufen ist, kann sich niemand so wirklich erklären. Im Kleingartenverein kümmert sich Jenny Pfeiffelmann um die Jahresabrechnungen. Und die hat sie im Februar in einen Briefkasten der Deutschen Post geworfen.

Was danach passierte, ist unklar. Ein Sprecher der Post sagte auf Anfrage, er gehe nicht davon aus, dass "die Manipulation vorgenommen wurde, während die Briefe in unserem Einflussbereich waren" .

Die Fußzeile der Abrechnung: Eine der Nummern, die auf ein fingiertes Konten führen.

Auch Pfeiffelmann macht sich ihre Gedanken. "Es fühlt sich natürlich nicht gut an, weil ich bin der erste Anlaufpunkt. Ich bin dafür verantwortlich, was an die Gärtner rausgeht, und es ist einfach ein blödes Gefühl" , sagt sie.

Überwiesenes Geld ist so gut wie verloren

Mit dem Gefühl ist sie nicht allein. Wolfgang Leuwer ist einer der Betroffenen. Er hat seinen Beitrag auf ein falsches Konto überwiesen. Zwar werde er zur Polizei gehen und Anzeige erstatten. Das Geld muss er aber trotzdem nochmal zahlen und auf das richtige Konto überweisen. "Das wird ein teurer Sommer für mich" , ärgert sich Leuwer.

Hoffnung darauf, sein bereits überwiesenes Geld wiederzusehen, kann er sich kaum machen. Denn: Anders als bei einer Lastschrift gibt es bei einer Überweisung keine Möglichkeit, das Geld zurück zu buchen.

Pächter müssen wohl doppelt zahlen

Es bleibe nur der zivilrechtliche Weg über die Polizei, sagt Lutz Strenger von der Kreissparkasse Düsseldorf. "Allerdings weiß ich - auch aus eigener Erfahrung -, solche Dinge laufen eigentlich ins Leere" , sagt Strenger.