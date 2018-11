Entwarnung: Düsseldorfer Bürohaus nicht einsturzgefährdet

Das Gebäude des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes galt nach Untersuchungen am Dienstag als möglicherweise einsturzgefährdet. Beim Umbau und Teilabriss des Gebäudes seien zu starke Eingriffe in die Statik vorgenommen worden, sagte ein Feuerwehrsprecher am Dienstagabend (13.11.2018). Dies sei bei einer Baukontrolle entdeckt worden.