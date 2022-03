Giftanschlag auf britisches Generalkonsulat in Düsseldorf

Nach einem Großaufgebot von Rettungskräften am Dienstag am britischen Generalkonsulat in Düsseldorf werden nur langsam Details bekannt. Die Staatsanwaltschaft bestätigte am Mittwoche, dass es um eine möglicherweise gefährliche Briefsendung an das Konsulat ging. Der Inhalt des Briefes werde untersucht.

Mehrere Quellen berichten mit Verweis auf Sicherheitskreise, dass es sich bei dem Inhalt des Briefes um eine Quecksilberverbindung gehandelt habe. Laut Deutscher Presseagentur war sie potentiell tödlich. Verletzt wurde aber niemand. Der Kölner Stadtanzeiger hatte zuerst berichtet.

Julian Assange, Mitbegründer von Wikileaks

Darüber hinaus soll es ein Drohschreiben gegeben haben. Den Berichten zufolge fordert darin ein Unbekannter die Freilassung des inhaftierten Wikileaks-Gründers Julian Assange. Außerdem dürfe er nicht an die US-Behörden ausgeliefert werden.

Assange soll ausgeliefert werden

Die US-Justiz will Assange wegen Spionagevorwürfen den Prozess machen. Seine Unterstützer sehen in ihm dagegen einen investigativen Journalisten, der Kriegsverbrechen ans Licht gebracht habe und an dem nun ein Exempel statuiert werden solle. Der 50-Jährige sitzt seit rund drei Jahren im Londoner Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh in Haft.

Ende vergangenen Jahres hatte der britische High Court grünes Licht für die Auslieferung Assanges gegeben. Am Montag war bekannt geworden, dass Assange gegen die Entscheidung nicht vor das höchste britische Gericht ziehen darf. Der Supreme Court hatte dies abgelehnt.

Darüber berichten wir im WDR-Fernsehen in der Lokalzeit aus Düsseldorf am 16.03.2022 um 19.30 Uhr.