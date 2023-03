Meerbusch: Eröffnung des größten Cannabislagers in Deutschland

Betreiber ist ein Cannabis-Großhändler mit Sitz in Köln. 5.000 Lagerplätze für Betäubungsmittel gibt es jetzt in dem Lager in Meerbusch-Osterath, vor allem für medizinisches Cannabis. Das sind doppelt so viele Lagerplätze wie bsher. Der Großhändler beliefert nach eigenen Angaben rund 85 Prozent aller Apotheken bundesweit, die Cannabis vertreiben.

Die Nachfrage nach medizinischem Cannabis steige, sagte eine Sprecherin. Ärzte würden es immer häufiger verschreiben. Und mit dem vergrößerten Lager will man sich auch bereits auf die mögliche Legalisierung von Cannabis vorbeiten, die die Bundesregierung plant. Meerbusch würde damit das Vertriebs-Drehkreuz für medizinische Betäubungsmittel in Deutschland.