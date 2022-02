Ukrainischer Pfarrer aus Düsseldorf: "Das geht unter die Haut."

WDR: Wie war für Sie die vergangene Nacht, in der Russland ihre Heimat, die Ukraine, angegriffen hat?

Mykola Pavlyk: Ich muss ehrlich sagen, ich bin eigentlich noch recht entspannt ins Bett gegangen. Ja, das ging bis dahin schon unter die Haut, aber ich habe einen Angriff nicht für möglich gehalten. Aber als ab 5 Uhr morgens das Handy anfing zu vibrieren, weil dann sofort die Nachrichten kamen, ab dann kam nicht etwa die Angst, aber man kann nicht wirklich klar denken, denn es passiert das, was gar nicht passieren sollte.

WDR: Waren Sie völlig überrascht von dieser Entwicklung?

Mykola Pavlyk: Genau. Wir wissen, wie schwer es ist, einen Krieg zu beenden. (….) Dieser Krieg macht überhaupt keinen Sinn. Deswegen habe ich immer gedacht, dass jemand das Herrn Putin erklärt, aber anscheinend gibt es keinen.

WDR: Sie hatten Kontakt mit ihrer Schwester in der Ukraine. Sie lebt im Westen des Landes. Wie geht es ihr?

Mykola Pavlyk skypt mit seinem Neffen nach dem russischen Angriff auf die Ukraine

Mykola Pavlyk: Die Familie meiner Schwester ist nicht entspannt, sondern angespannt. Meine Schwester hat mir gesagt: Wir haben so viel Wut gegen ihn (Putin, Anm. der Redaktion), dass wir bereit wären, mit bloßen Händen da zu stehen und unser Land zu verteidigen. Mein Neffe lebt eigentlich in Kiew. Er will jetzt zu seiner Mutter in die Nähe von Lemberg heimkehren.

WDR: Wie geht es Ihnen derzeit?

Mykola Pavlyk: Es ist wie ein Fantasy-Film, weil man nicht glauben kann, dass so etwas mitten in Europa passieren kann.

WDR: Was meinen Sie - wo wird das enden?

Mykola Pavlyk: Ich weiß es nicht, muss ich ehrlich sagen. Die Antwort will ich mir nicht mal vorstellen. Wenn Putin durch die ganze Ukraine „marschiert“, dann sehe ich vielleicht meine Heimat nie mehr wieder. Mein Vater ist 82 Jahre alt, meine Mutter 76. Das ist schon traurig. (...) Die Sorge ist definitiv da. Alle meine Verwandten leben in der Ukraine. Wenn dort irgendetwas passiert, sehe ich sie möglicherweise nie wieder. Ich habe schon überlegt, ihnen vorzuschlagen, via Polen nach Deutschland zu kommen.

WDR: Wie wichtig ist die Solidarität in Deutschland mit der Ukraine – egal ob durch Politiker oder durch die Zivilbevölkerung?

Mykola Pavlyk: Das hilft sehr. Ich bekomme bereits Mails, wo mir angeboten wird, ukrainische Flüchtlinge aufzunehmen. Und das nach der schwierigen Flüchtlingswelle 2015, das freut mich. (…) Und das macht mich optimistisch, dass wir das schaffen.

Das Interview hat Raphael Boch geführt. Die WDR Lokalzeit aus Düsseldorf berichtet am 24.02.2022 über das Thema.