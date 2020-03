Digitale Lernplattform: 15.000 Tablets für Düsseldorfer Schüler

Wegen der aktuellen Schulschließungen wegen des Coronavirus will die Stadt Düsseldorf jetzt eine digitale Lernplattform einrichten. Dafür werden zusätzlich 15.000 Tablets bereitgestellt. So können sich Schüler auch zuhause auf ihre Prüfungen vorbereiten. Lehrer können so weiter unterrichten.

Tablets sollen stadtweit verteilt werden

Schüler, die kein eigenes Gerät besitzen, können sich bei ihrer Schule melden. Je nach Bedarf sollen die Tablets stadtweit verteilt werden.

Schulamt bietet Tutorials an

Auf der neuen Lernplattform können Lehrer dann ihr Unterrichtsmaterial hochladen und auch direkt mit ihren Schülern kommunizieren. Damit das schnell umgesetzt werden kann, will das Schulamt jetzt so genannte Tutorials anbieten.

Die Geräte sollten sowieso angeschafft werden. Dank mehrerer Kooperationspartner konnte die Stadt Düsseldorf die 15.000 Tablets jetzt schon kurzfristig bekommen.