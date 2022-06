Düsseldorf: Gasaustritt aus Kesselwagen in Eller

Der Lokführer war in der Nacht auf das Leck im Kesselwagen aufmerksam geworden und hatte gegen 1.45 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Im Bahnhof Eller waren dann bis etwa 7 Uhr mehrere Feuerwehren im Einsatz. Das ausgetretene Gas sei nicht gefährlich, und es sei niemand verletzt worden, so die Feuerwehr Düsseldorf. Was für ein Gas freigesetzt wurde und warum, ist noch offen.

Behinderungen im S-Bahnverkehr

Güterzug mit Kesselwagen

Auf der Strecke der S1 zwischen Düsseldorf und Solingen kam es zu Verspätungen und Ausfällen. Die S-Bahnen zwischen Düsseldorf-Eller Mitte und -Oberbilk wurden in beiden Richtungen ohne Zwischenhalt umgeleitet. Der Stopp Düsseldorf-Eller fiel aus. Der Feuerwehreinsatz dauerte bis kurz nach 7 Uhr. Seither fahren die Bahnen wieder alle Haltestellen an.