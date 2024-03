Campino übernimmt Gastprofessur an der Heinrich-Heine-Universität

Seit über 30 Jahren gibt es an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf regelmäßig Gastprofessuren. Für dieses Sommersemester konnte der Frontmann der Düsseldorfer Punkband "Die Toten Hosen" gewonnen werden. Campino wird zwei Vorlesungen halten und sich unter anderem mit Gebrauchslyrik auseinandersetzten: "Kästner, Kraftwerk, Cock Sparrer. Eine Liebeserklärung an die Gebrauchslyrik".

Die Universität betont die Affinität des Sängers zur Lyrik. Campino arbeitete neben seiner Rolle als Bandleader auch als Schauspieler und Journalist. Zudem engagiert er sich immer wieder sozial und politisch. So gab die Band 2023 ein Konzert zugunsten der Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien. Und Campino versteigerte eine eigene Feuerwehrjacke zugunsten der Opfer des Ratinger Brandanschlags.

Tote-Hosen-Sänger hat berühmte Vorgänger

Campino tritt unter anderem in die Fußstapfen von Helmut Schmidt, Siegfried Lenz, Wolf Biermann und zuletzt Klaus-Maria Brandauer, die ebenfalls eine Gastprofessur an der Heine-Uni übernommen hatten. Die Nachfrage für die Campino-Vorlesungen ist so groß, dass die Universität die Karten dafür ausschließlich verlost.

