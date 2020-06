Düsseldorf: Schulhöfe werden entsiegelt

Auf den Schulhöfen werden in den nächsten Jahren nach und nach Flächen entsiegelt. Dafür rollen an den beteiligten Düsseldorfer Schulen von Dienstagvormittag (23.06.2020) an regelmäßig die Bagger an. Sie brechen mit ihren Schaufeln die Böden auf.

Bagger schaffen Beton weg, Schüler sähen Blumenwiesen

Danach werden die Asphalt- oder Betonstücke abtransportiert, und Landschaftsgärtner bereiten die Böden für die Naturprojekte vor. Schließlich greifen die Schüler selbst zu Schaufel und Spaten: Sie verwandeln die Flächen in blühende Insektenwiesen, Barfuß-Pfade und Gemüsegärten.

10.000 Quadratmeter werden entsiegelt

In den nächsten Monaten wird auf den Düsseldorfer Schulhöfen eine Fläche von insgesamt 10.000 Quadratmetern entsiegelt. Eine Bürgerstiftung und die Stadt stellen dafür eine Million Euro bereit.

Stand: 23.06.2020, 09:52