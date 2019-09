Ein Schwertransport hat zwei Tage für die Strecke von Iserlohn nach Hagen benötigt. Er erreichte sein Ziel am Sonntag (01.09.2019). Der Transformator für das Umspannwerk in Hagen-Garenfeld brachte besonders viel Gewicht auf die Straße: 533 Tonnen.

In Kriechgeschwindigkeit unterwegs

Der riesige Trafo war per Bahn von Nürnberg zunächst nach Iserlohn gebracht worden. In Kriechgeschwindigkeit wand sich der Koloss auf 26 Achsen dann über die Straßen durch enge Ortsdurchfahrten und Kreisverkehre in Richtung A45 .

A45 wurde extra für den Schwertransport gesperrt

Die A45 wurde extra für den Schwertransport gesperrt. Der Trafo war dort als Geisterfahrer unterwegs, also in der umgekehrten Fahrtrichtung. In Hagen angekommen wird der Trafo in der Umspannanlage mit Windstrom aus dem Norden gespeist. Vier weitere Trafos-Transporte werden noch folgen.

Video starten, abbrechen mit Escape Tolle Fotos von A45-Brücken. Lokalzeit Südwestfalen. . 03:56 Min. . Verfügbar bis 06.03.2020. WDR. Von Gerrit Saßmann.

Stand: 02.09.2019, 11:05